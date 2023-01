Azdine Boufrahi stopt bij Groene Ster: ‘Ik ben oud meubilair geworden’

,,Elf jaar geleden liep ik, zoals we dat vaker deden, een rondje met André (Siereveld) over de Boulevard in Vlissingen. Groene Ster stond in die tijd nog in de kinderschoenen en was nog lang niet waar het nu was. André vroeg me of ik wilde helpen met het trainen van het jeugdteam. Ik zei ja en zo ging het balletje rollen.”

In de acht jaar die zouden volgen is Boufrahi trainer geweest van zowel de jeugd als de senioren van Groene Ster. ,,Na een aantal jaar als assistent gaf de club me de kans om hoofdtrainer te worden van het eerste team. Voor die kans ben ik Groene Ster eeuwig dankbaar. Afgelopen tweeëneenhalf jaar heb ik een eredivisieteam mogen runnen. Daar heb ik als trainer enorm veel van geleerd natuurlijk.”

Unicum

,,Daarnaast kan ik terugblikken op heel mooie jaren. Onder mijn bewind heeft Hoessein Bouzambou afscheid genomen van de club. Ik heb een Nederlandse topspeler, Khalid El Hattach, teruggehaald en ook oud-prof Istvan Bakx is naar ons gekomen. Daarnaast zijn er een aantal van mijn jeugdspelers voor Marokko en Nederland uitgekomen. En vorig jaar zetten we een reeks van negen overwinningen op rij neer. Een unicum voor Groene Ster.”

Ondanks alle hoogtepunten die Boufrahi beleefd heeft met Groene Ster besloot hij om zijn club te verlaten. Dit keer was het geen rondje boulevard maar een belletje met vriend, en inmiddels voorzitter, André Siereveld. ,,Ik zei tegen hem: ‘Dré, is het niet genoeg zo?’ Samen zijn we uiteindelijk tot het besluit gekomen dat het inderdaad genoeg was. Ik ben uit gegroeid bij deze club, ik ben oud meubilair geworden.”

Top 5

Het enige waar Boufrahi het aankomende halfjaar op zal azen is een memorabel afscheid. ,,We hebben de eerste seizoenshelft het maximale bereikt door in de kampioenspoule te komen. Ik hoop zo dat we de play-offs halen. Voor directe plaatsing moeten we in de top 5 eindigen. Iets wat zeker mogelijk is. Voor mij zou het een kers op de taart zijn als we dat bereiken.”

,,Wat ik na dit seizoen ga doen weet ik nog niet ik. Ik houd alle opties open.”