AZ en FC Utrecht brengen bod uit op Van Hecke, NAC wil miljoenen zien

NAC heeft biedingen ontvangen van AZ en FC Utrecht om Jan Paul van Hecke over te nemen. Omdat de verdediger geen clausule of gelimiteerde transfersom in zijn contract heeft staan, houdt de Bredase club de regie in handen.

De vraag is niet meer óf Jan Paul van Hecke te behouden is voor NAC, maar tegen welke prijs hij wordt verkocht. AZ en FC Utrecht zetten de interesse in de 19-jarige verdediger door en hebben bij de Bredase club volgens goed ingevoerde bronnen een bod uitgebracht op de speler.

Van Hecke, in de zomer van 2018 door NAC opgepikt bij hoofdklasser Goes, heeft zoals alle jonge spelers de gezonde ambitie om op het hoogste niveau uit te komen. Mocht NAC niet promoveren naar de eredivisie, waar het alle schijn van heeft, is een vertrek onvermijdelijk. Feyenoord stuurde begin maart zelfs zijn hoofdscout naar Breda om de Zeeuw te bekijken, die buiten Ajax en PSV de hele eredivisie achter zich aan heeft.

FC Utrecht heeft zich gemeld met een bedrag dat onder de 1 miljoen euro ligt, terwijl AZ naar verluidt 2 miljoen euro heeft geboden. De twee biedingen zijn door NAC afgeslagen, omdat de eerstedivisionist volgens diverse bronnen van mening is dat Van Hecke meer waard is dan 2 miljoen euro. Vanuit NAC wenst niemand te reageren op de onderhandelingen.

Op zijn beurt heeft Van Hecke inmiddels gesproken met FC Utrecht-trainer John van den Brom en zijn AZ-collega Arne Slot. FC Utrecht zoekt met spoed een goede voorstopper; van het centrale duo keert Justin Hoogma na een huurperiode terug naar het Duitse Hoffenheim en heeft aanvoerder Willem Janssen, die deze zomer 34 jaar wordt, in januari zijn kruisband afgescheurd. In Alkmaar werd middenvelder Jordy Clasie veelvuldig als centrale verdediger ingezet, loopt de 35-jarige Ron Vlaar op zijn laatste benen, is Ramon Leeuwin begin dit jaar gehaald als noodoplossing en is Stijn Wuytens in het bezit van een aflopend contract.

Met zijn sterke spel in de bekerduels met PSV, AZ en Feyenoord heeft Van Hecke zichzelf op eigen kracht in de etalage gezet. Na 1.266 minuten in zestien profwedstrijden, waarvan dertien als basisspeler, is het neefje van oud-international Jan Poortvliet nu al ettelijke miljoenen waard.

