Avontuur ten einde: SVOD’22 keert na fatale verlenging terug naar de tweede klasse

NACOMPETITIE 1ste/2de klasseHet avontuur van SVOD’22 in de eerste klasse is na één seizoen alweer voorbij. De fusieclub uit Oostkapelle en Domburg ging zaterdag in de eerste ronde van de nacompetitie na verlenging met 1-2 onderuit tegen Foreholte en degradeert daardoor naar de tweede klasse.

SVOD’22 zag de nacompetitie nog met vertrouwen tegemoet. Het ontlopen van directe degradatie was voor de promovendus een prestatie van formaat, gezien de versterkte degradatieregeling. Daarnaast had de fusieclub een fraaie bekerreeks, die pas strandde in de halve finale tegen vierdedivisionist Nuenen, én werd op de laatste speeldag in de eerste klasse C vertrouwen getankt met een 9-2-zege op DCV.

Maar zaterdag kreeg het seizoen toch een vervelend slot, in de eerste ronde van de nacompetitie om lijfsbehoud in de eerste klasse. Het op promotie jagende Foreholte, dat in de tweede klasse D derde was geworden, nam in Oostkapelle al vroeg een 0-1-voorsprong. Het antwoord van SVOD’22 liet daarna niet lang op zich wachten. Salim Achoui maakte er met een geweldige knal 1-1 van.

Daarna waren er voor beide ploegen kansen, maar bleef een beslissende treffer uit. Die kwam er pas in de verlening. Foreholte nam in het eerste deel van de extra tijd een 2-1-voorsprong. SVOD'22 kreeg daarna nog behoorlijke kansen op de gelijkmaker, maar die bleef uit. Door de nederlaag speelt SVOD’22 na de zomer weer in de tweede klasse.