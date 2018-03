Avonturier Bouzambou verkast weer tijdelijk naar Indonesië

Bouzambou aasde al een tijdje op een buitenlands avontuur. De zaalvoetballer, die op het veld uitkomt voor zondag-derdeklasser Terneuzen, stond de afgelopen maanden ook in de belangstelling van clubs uit Portugal en Italië. ,,Ik heb met die clubs gepraat maar ze werden niet concreet’’, aldus Bouzambou. ,,Ik zag het wel zitten, want in Portugal en Italië praat je over profcompetities. Het niveau ligt daar erg hoog. Maar goed, toen bleek dat het er niet van ging komen ben ik verder gaan kijken. In Indonesië heb ik afgelopen zomer een heel mooie tijd gehad. Ik heb toen al gezegd: als ik weer zo’n kans krijg, grijp ik die.’’

Volledig scherm Saïd Bouzambou is met 27 goals topscorer van de Nederlandse eredivisie. © Eredivisie zaalvoetbal

Zijn vriend Khalid El Hattach werd vorig jaar samen met coach Hicham Benhammou naar Vamos Mataram gehaald. Het Zeeuwse duo werd vervolgens kampioen van Indonesië, door in de finale Permata te verslaan. Dankzij die titel plaatste Vamos zich voor het AFC Futsal Club Championship – de Champions League van het Aziatische zaalvoetbal. Mede doordat El Hattach al bij Permata had getekend om met die club het AFF Futsal Championship – vergelijkbaar met de Europa League – te spelen, werd Bouzambou op zijn beurt door Vamos ingevlogen. De Vlissinger speelde met de landskampioen het toernooi in Vietnam maar Vamos Mataram werd al in de poulefase uitgeschakeld.

Play-offs

Vervolgens keerde hij terug bij Groene Ster Vlissingen, waarmee hij graag voor de eerste keer in de clubhistorie deelname aan de play-offs wilde afdwingen. Dat laatste is de opdracht ook met zijn nieuwe club Permata, dat in groep B van de Indonesische Pro Futsal League nu de tweede plaats bezet. ,,De eerste twee van groep A en de eerste twee van groep B plaatsen zich voor de play-offs om het landskampioenschap’’, weet Bouzambou. ,,Ik heb afgelopen zomer het Aziatisch kampioenschap gespeeld, maar in de Indonesische competitie nog niet. Daar kijk ik echt naar uit. Permata speelt in de reguliere competitie nog acht wedstrijden. Als het goed is ben ik komend weekend al speelgerechtigd. Dan spelen we meteen twee wedstrijden.’’