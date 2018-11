Augustine Loof is de winnende aanvoerder

Het hoeft niet altijd mooi te zijn bij Goes

30 november GOES - Goes-trainer Rogier Veenstra paste vorige week in de uitwedstrijd tegen HSC’21 de speelstijl aan. De omzetting leverde een 1-3-overwinning op. Zondag treft het elftal het Haagse Quick, de ploeg in vorm in de derde divisie. ,,Wil je wat betekenen dit seizoen, dan moeten we minimaal twee van de laatste drie wedstrijden voor de winterstop winnen”, ambieert aanvoerder Ruben Hollemans.