Arnemuidenaar Jan Paul van Hecke gaat mee naar het EK met Jong Oranje en op stage bij het Nederlands elftal

DERDE KLASSE A ‘Snelcursus senioren­voet­bal’ is niet genoeg voor Bevelan­ders: ploeg degradeert uit derde klasse

Bevelanders komt volgend jaar uit in de vierde klasse. Dat is de harde conclusie na de slotdag in de derde klasse A. Bevelanders ging thuis met 2-5-onderuit tegen ’s-Heer Arendskerke en doordat GPC Vlissingen met 3-1 won van Lewedorpse Boys betekende dat rechtstreekse degradatie voor de ploeg van trainer Pieter Roelse en assistent Peter Willemse.