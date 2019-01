Arnemuiden-Oostkapelle gaat om meer dan drie punten

Voormalige concurrent van Cillessen en Krul gaat in Sluis wonen en wil in de buurt keepen

14:16 WIJCHEN - Zeeland wordt een topkeeper rijker. Nicholas Skverer verhuist naar Sluis. De 31-jarige doelman is momenteel eerste keus bij Woezik in Wijchem. Met deze Gelderse club speelt hij in de eerste klasse van het zondagvoetbal. Vorig seizoen speelde Skverer met Woezik in dezelfde hoofdklasse als Goes en Vlissingen.