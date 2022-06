Arnemuiden is decor voor finale tussen RCS en Luctor Heinkenszand, onduidelijkheid troef bij SKNWK

VLISSINGEN - De finale in de nacompetitie tussen Luctor Heinkenszand en RCS wordt zaterdag gespeeld op het veld van Arnemuiden. De wedstrijd voor een plek in de tweede klasse begint om 14.00 uur.

Beide ploegen troffen elkaar dit seizoen al tweemaal in de reguliere competitie en tot twee keer toe kwam er geen winnaar uit de strijd. In Souburg werd het 2-2, in Heinkenszand werd het met 4-4 een heus doelpuntenspektakel. Luctor Heinkenszand deed lang mee in de spannende titelrace en werd uiteindelijk derde, RCS eindigde het seizoen als vierde.

Een half uur later, om 14.30 uur speelt Yerseke in Dinteloord tegen De Zwerver voor een plek in de eerste klasse. Zaamslag en Duiveland kruisen de degens in Wemeldinge voor een plekje in de derde klasse, terwijl Nieuwdorp het in die reeks in Wouw opneemt tegen Groot Ammers.

SKNWK gestaakt

Hoe het afloopt met de resterende drie minuten van het duel tussen SKNWK en SCO is nog maar de vraag. SKNWK zou de resterende drie minuten tegen SCO zaterdag in de omgeving Bergen op Zoom spelen, waarbij de winnaar diezelfde dag de finale zou spelen. Dat was althans het voorstel, maar spelers en staf gingen daar niet mee akkoord om dat zij het restant in Nieuwerkerk willen spelen. Hoe nu verder, dat is op dit moment nog onbekend.

SKNWK verdedigt in het restant een 2-1-voorsprong tegen negen man van SCO. De winnaar van het duel het treft Wolfaartsdijk met als inzet een plek in de derde klasse.