Arjan Koopmans - Mark Minderhoud 254 - 252

VIDEO Basisklant Boere trekt winnend FC Twente op gang

10:11 UTRECHT - Tom Boere is maandagavond met FC Twente geklommen naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De Terneuzense spits opende in de elfde minuut van het uitduel met Jong FC Utrecht de score. 79 minuten later was het 1-6 in Stadion Galgenwaard.