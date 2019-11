Architect van Zeelands succesvolste voetbalteam ooit overleden

TOPSCORERS I Video Hattrick brengt Can Özgan op een zucht van koploper Rik Impens

11 november VLISSINGEN - Can Özgan is de eerste belager van Rik Impens in het PZC-topscorersklassement. De aanvaller van Patrijzen was zaterdag de gevierde man op bezoek bij VCK. Hij maakte alle doelpunten van de club uit ’s-Heerenhoek in de 3-1-overwinning.