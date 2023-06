Arbiters Boel en Sturm mikken op tweede divisie: ‘Doorstoten naar de masterclass groep’

Scheidsrechters Niels Boel en Rick Sturm fluiten ook komend seizoen wedstrijden in de tweede divisie. De Zeeuwse talenten maakten afgelopen jaar al hun debuut op dat niveau, maar hopen daar in de nieuwe competitie meer duels aan toe te voegen. Ook blijven ze allebei actief als vierde official in de Keuken Kampioen Divisie.

Sturm maakte vlak voor het einde van de competitie zijn debuut op het hoogste amateurniveau. De arbiter uit Oostkapelle had op zaterdag 20 mei de leiding over het duel tussen Excelsior Maassluis en Jong Sparta Rotterdam. De komende maanden, hoopt de jongeling vanzelfsprekend op meer. ,,Aankomend seizoen zullen het vooral wedstrijden in de tweede en derde divisie worden, met een paar duels in de vierde divisie erbij.’’

Ook geeft Sturm opnieuw acte de présence in de O21-competititie voor betaald voetbalclubs. Naast zijn rol als vierde official in de Keuken Kampioen Divisie dus. Kortom, mooie vooruitzichten voor de talentvolle scheidsrechter. ,,Ik hoop misschien wel voor een verrassing te kunnen zorgen. Kijken of het lukt om door te stoten naar de masterclass groep.’’

Talententraject

Die groep is als scheidsrechter actief in de Keuken Kampioen Divisie, de tweede divisie, de reservecompetitie en als vierde official in de eredivisie. Voorlopig maakt Sturm, net als Boel, onderdeel uit van het talententraject van de KNVB. ,,Afgelopen seizoen heb ik mijn debuut (FC Lisse-Jong Sparta Rotterdam red.) mogen maken in de tweede divisie, nu is het hopen op meer mooie wedstrijden op dat niveau’’, aldus zijn Vlissingse collega. ,,Verder bestaat mijn pakket komend jaar uit de derde en vierde divisie en de O21-competitie. Daarnaast blijf ik actief als vierde official in de Keuken Kampioen Divisie.’’