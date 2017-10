Arbiter na hartinfarct op het veld ontroerd door steunbetuiging

ZEEUWSE VOETBAL AWARDS Heeft Jarreau Manuhuwa een patent op mooie goals?

23 oktober VLISSINGEN - Vorige week deed Jarreau Manuhuwa het als centrumverdediger uit een vrije trap, afgelopen zondag als middenvelder na goed terugleggen van Vlissingen-spits Yves Nyemb van afstand: mooi scoren. Hij is niet alleen veelzijdig, maar met het vuur dat hij in zijn sloffen heeft is hij ook scorend belangrijk. Manuhuwa kreeg voor de tweede keer op rij het Doelpunt van de Week op zijn naam.