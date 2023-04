Angela Versluis (21) verlaat het profvoetbal: ‘Mijn toekomst ligt in mijn maatschappelijke carrière’

Voetbalster Angela Versluis (21) zet per direct een punt achter haar loopbaan in het professionele voetbal. De speelster uit Veere, die sinds januari na een Australisch avontuur weer uitkwam voor het vrouwenteam van Excelsior, kiest voor haar maatschappelijke carrière.

Dinsdagavond hakte Versluis de knoop door. Het profvoetbal past niet meer in haar leven, besefte ze. ,,Ik kon een mooie stap maken in mijn maatschappelijke carrière. Qua tijden is dat niet meer te combineren met het spelen van profvoetbal. Ik moest dus wel een keuze maken...’’ En die keuze viel dus op haar baan in de jeugdzorg.

,,Ik merkte ook dat ik het plezier aan het verliezen was’’, zegt ze eerlijk. ,,Bij Excelsior trainde ik iedere dag, maar in wedstrijden maakte ik nauwelijks minuten. In Australië trainde ik juist niet iedere dag. Daardoor viel de terugkeer bij Excelsior ook wat zwaarder dan verwacht.’’

Hoewel ze nu, op haar 21ste, heeft besloten te stoppen met het spelen van profvoetbal, is Versluis vooral trots. Op haar tijd bij Excelsior, op haar periode bij Brisbane Lions in Australië. ,,In principe heb ik daarmee alle doelen die ik mezelf had gesteld in het voetbal behaald.’’

Nieuwe baan

Nu gaat de volledige focus dus op haar werk in de jeugdzorg. ,,Na het seizoen wilde ik sowieso al stoppen met profvoetbal, om me te focussen op mijn maatschappelijke carrière. Ik weet dat daar mijn toekomst ligt. Maar door mijn nieuwe baan is dat wat eerder geworden. Mijn werkgever bood me een nieuwe functie aan. Ik start per 1 april.’’

En waarschijnlijk zien we Angela Versluis, die snelle Zeeuwse linksbuiten die het tot de eredivisie en Australië schopte, ooit weer terug op het voetbalveld. ,,Ik stop er voor nu mee, maar dat neemt niet weg dat ik het ga missen. De kans is heel groot dat ik weer ga voetballen, in de hoofd- of topklasse. En daarnaast: misschien komt er over een paar jaar wel weer iets op mijn pad.’’