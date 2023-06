André Siereveld speelt met Zaamslag na de zomer liever derby tegen FC Axel dan tegen Spui

Voor Zaamslag is het zaterdag in de tweede ronde van de nacompetitie tegen het onbekende Peursum uit Giessenburg - een van de periodekampioenen in de vierde klasse E - erop of eronder in de strijd om handhaving in de derde klasse. Trainer André Siereveld is vrij optimistisch over de kansen van zijn ploeg, maar is er ook niet helemaal gerust op. ,,Ik schat de andere vierde klassen hoger in dan die van Zeeland.”