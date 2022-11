André Maas blijft na verjongingskuur nog zeker een jaar bij Krabbendijke

Diesel IJzendijke begint langzaam maar zeker op stoom te raken

IJzendijke boekte zaterdag de derde overwinning op rij in de eerste klasse van het vrouwenvoetbal. In Haarlem werd DSS 2 met 0-5 verslagen. De equipe van Bjorn Boonman had in het eerste bedrijf nog wat moeite met het tweede elftal van DSS, maar in de tweede helft was het enkel IJzendijke dat de klok sloeg.

12 november