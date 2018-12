Ambitie brengt Erwin de Nijs bij Halsteren

Deze week werd bekend dat hoofdklasser Halsteren na twee seizoenen niet verder gaat met eindverantwoordelijke Pennings, waarna de club daadkrachtig te werk ging en Tholense Boys-trainer Erwin de Nijs uit de hoge hoed toverde. ,,We kiezen voor hem vanwege zijn voetbalvisie, de manier waarop hij wil werken staat ons aan. Erwin is vernieuwend, ambitieus en heeft mooie stappen gemaakt in zijn carrière. Bovendien is het een man uit de regio en een oud-speler van Halsteren”, licht Ron van Nijnatten, technisch manager, toe.

De Nijs: ,,Ik ben heel blij met deze kans, het is een mooie vervolgstap in mijn carrière. Halsteren is een mooie club, ik heb ze een paar keer zien spelen en het ziet er naar uit dat ze een uitgebalanceerde selectie hebben, waar je veel kanten mee op kunt. Ik kijk er naar uit”, luidde zijn eerste reactie. Hij noemt Halsteren een ambitieuze club. ,,Maar ambitieus heeft niet alleen met het niveau te maken, maar ook met hoe de groep in elkaar steekt, hoe de faciliteiten zijn”, verklaart hij.

De contacten tussen De Nijs en de afvaardiging van Halsteren waren er al langere tijd. ,,Elke winter had ik wel contact met Ron van Nijnatten, die ik nog ken uit mijn tijd bij RBC. Hij vroeg dan hoe het was met mij, met mijn carrière en ambities, gewoon uit interesse. En Frans Vermeulen (raad van advies) ken ik ook uit die tijd én hij was mijn trainer toen ik speler was van Halsteren”, omschrijft De Nijs zijn band met de clubmensen. Pas recent is het balletje dus gaan rollen.