Amateurvoetbal: beker geschrapt, vrijdag duidelijkheid over senioren

,,Vanwege het feit, dat wij ons grote zorgen maken of deze competities met volledige nacompetitie nog afgewerkt kunnen gaan worden, worden op dit moment de scenario’s nader bekeken. Ons uitgangspunt is dat we een grote mate van zekerheid moeten hebben om dit seizoen promotie en degradatie door te voeren.’’

Praktische haalbaarheid betwist

Vast staat wel dat vanaf het weekend 5/6 februari de eerste inhaalwedstrijden zullen worden vastgesteld in de A-categorie. In de B-categorie (lagere seniorenen jeugd) gaat komend weekend het reguliere programma al draaien. In deze categorieen stonden al wedstrijden en competities gepland en die blijven staan.

Oefenwedstrijd Kloetinge-Hoek

De meeste eerste elftallen spelen komend weekeinde in de aanloop naar de herstart oefenwedstrijden. De meest in het oog springende wedstrijd is Kloetinge-Hoek. In een nog niet zo ver verleden was dit een derby in de hoofdklasse, nu is het een duel tussen een ambitieuze eersteklasser en derdedivisionist in zwaar weer.