Amateurvoetbal begint volgend seizoen wederom vroeg

Zoek hier tegen wie uw Zeeuwse favoriet dit weekeinde voetbalt

Kan SVOD’22 de opwaartse lijn in de eerste klasse doortrekken als het in Capelle aan den IJssel tegen Zwervers aantreedt? Kan Yerseke er tegen Walcheren vijf op een rij van maken? En verlopen zondag de twee derby's in de derde klasse? Bekijk hier welke duels er dit weekeinde allemaal gespeeld worden.

25 november