Alyssa Dijkstra en Esmee van de Berge vallen af voor Nederlands zaalvoetbalteam

Bondscoach Teuny Bosma heeft veertien speelsters opgenomen in de selectie. Op 25 en 26 september speelt de groep oefenwedstrijden tegen Italië, die dienen als voorbereiding op de Main Round van de EK-kwalificatie. Hiervoor is de formatie van Bosma ingedeeld in groep 2 met Oekraïne, Polen en Kroatië. Polen is het gastland. De groepswinnaar plaatst zich voor het EK, de zogenoemde Final Four in maart 2023.