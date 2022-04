Als valse vlagger van VVGZ is weggestuurd, gaat het voor Arendskerke alsnog mis

HVV‘24 kan opnieuw in de achtervol­ging

HULST - Doelman Nick Rijckaert, door elke tegenstander geroemd om zijn kwaliteiten, verwerkte zijn verdriet zittend in zijn strafschopgebied. De verdedigers Roy van Dorsselaer en Matts de Rijcke zaten ontgoocheld en uitgeteld op het veld en veel spelers sloegen de handen rond het hoofd, zich in een gesprek met zichzelf stilletjes afvragend of het een slechte droom of werkelijkheid was.

28 maart