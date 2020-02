‘Als je nu nog wisselspeler bent bij VC Vlissingen, moet je je zorgen maken’

De spelersperikelen bij de zondag-eersteklasser is één van de onderwerpen die Juriën Dam aansnijdt in zijn gesprek met Van der Hooft. Ze hebben het ook over de klinkende zege van Hoek bij Sparta Nijkerk (2-5), de winst van Goes op DVS’33 (3-1) en de haperende motor van Kloetinge, dat met 1-1 gelijkgespeelde. Over wie ze ook praten: verdediger Jan Paul van Hecke die sterk bezig is bij NAC. Of de Arnemuidenaar volgend seizoen nog in Breda speelt? Van der Hooft denkt van niet.