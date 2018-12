Alleen SSV’65 en Terneuzense Boys verder, blamage Vlissingen en Bruse Boys

Blamages waren er wel. Hoofdklasser Vlissingen verloor met 3-2 bij derdeklasser MOC’17 en tweedeklasser Bruse Boys werd na strafschoppen uitgeschakeld door de reserves van Dongen. Ook HVV’24, RCS en De Noormannen werden uitgeschakeld.

Drie wedstrijden met Zeeuwse inbreng moeten nog worden gespeeld: Arnemuiden-Serooskerke (dinsdag 18 december), Kloetinge-Kruiningen en Philippine-Groot Ammers (zaterdag 22 december).

MOC’17-Vlissingen 3-2: De bezoekers kenden in alle opzichten een dramatische avond. Na tien minuten liep het al achter de feiten aan, toen Hein Loman een strafschop benutte namens de derdeklasser uit Bergen op Zoom: 1-0. Kort na de hervatting kreeg Vlissingen de volgende klap. Tom Sanen verdubbelde met een bekeken schuiver de marge: 2-0. Toen Vlissingen-aanvaller Sofyan Bousantouh in de 58ste minuut rood kreeg, leek het lot van de hoofdklasser helemaal bezegeld. Echter bracht Saïd Bouzambou de spanning terug in de wedstrijd: 2-1. Vlissingen probeerde de gelijkmaker te forceren, maar kreeg in de 89ste minuut nog een treffer om de oren: 3-1. Uiteindelijk bepaalde Abdoe Abdenbi de eindstand op 3-2. ,,Gewoon schandalig’’, noemde Vlissingen-trainer John Karelse de bekeruitschakeling. ,,We hebben als een stel natte kranten gespeeld.’’

Victoria’03-HVV’24 1-0: HVV’24 greep het bekerduel aan om een aantal spelers rust te gunnen én jongens die een aandeel in de bekerwinst op Rood-Wit hadden gehad opnieuw speelminuten te geven. Volgens trainer Pieter Ongena gaf de thuisploeg ook een aantal vaste waarden rust. HVV’24 kreeg voor de rust één grote kans en een paar halve, maar kwam niet tot scoren. Dat lukte Victoria’03 wel, toen een spelhervatting halverwege de eerste helft niet goed werd verwerkt: 1-0. In de tweede helft probeerde HVV’24 meer druk te zetten. Dat lukte geregeld, zonder gevaarlijk te worden. In de laatste tien minuten drong HVV’24 na een rode kaart voor de thuisploeg aan. Gescoord werd er echter niet.

Beek Vooruit-Terneuzense Boys 2-5: Een heerlijk bekerduel tussen twee ploegen, die goed voetbal brachten. Beek Vooruit, dat afgelopen zondag in de competitie met 0-0 gelijk speelde tegen Zeelandia Middelburg, zette vroeg druk. Op het kunstgras in Prinsenbeek wist Terneuzense Boys daar wel raad mee. De Zeeuwen combineerden vlot en goed en voetbalden zich op die manier prima onder de Brabantse druk uit. Bart van Fraeijenhove tekende voor de rust twee treffers. Bart Hamelink bepaalde nadat de broers Schalk hadden tegen gescoord voor een 2-3 stand bij rust. In de tweede helft werd de eindstand door een eigen Brabants doelpunt en opnieuw Bart Hamelink op 2-5 bepaald. Daar bleef het ondanks diverse kansen voor Terneuzense Boys bij. De volgende tegenstander van de Boys is MOC'17.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm RCS (rode shirts) moest dinsdagavond buigen voor RBC. © Lex De Meester

RCS-RBC 3-4: In het eerste bedrijf werd de thuisploeg afgetroefd op effectiviteit. Door treffers van Mujib Yaqoubi en Jeroen Molenaar leidde RBC halverwege comfortabel: 0-2. Vrij snel na rust kwam RCS terug in de wedstrijd via Hicham Azzanagui: 1-2. De formatie uit Roosendaal gaf echter weer gas; Levy Schotel tekende voor 1-3, Huub Schuit tilde even later de stand naar 1-4. RCS liet het er niet bij zitten en kwam terug tot 3-4 door twee doelpunten van middenvelder Mourad Azzanagui. Daar bleef het echter bij. Een teleurstellende avond dus voor RCS. ,,De beker nemen we wel serieus hoor’’, had aanvoerder Nicky van Merriënboer daags voor het treffen nog gezegd.

SSV’65-IFC 2-1: SSV-coach Carlos de Jonge had het lijstje voor de strafschoppen al in zijn hoofd. Zo ver kwam het niet. In de ultieme slotfase kroop verdediger Kaj Walraven juist voor zijn tegenstander en tikte de voorzet van Thomas Mattheijer binnen: 2-1. Kort daarvoor had Rick Mulder met een fraai schot in de verre hoek voor de gelijkmaker gezorgd. Voor de pauze was er nog geen sprake van een bekerstunt van de Goese ploeg. Na een halfuur scoorde Mohammed El Bannasri voor de hautain spelende hoofdklasser 0-1. In het tweede bedrijf leek de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht met een penalty op weg naar de beslissing. Doelman Nick Westerbeke verrichtte een heldendaad tussen de palen en keerde de elfmetertrap. Volgens De Jonge het breekpunt in de wedstrijd. ,,Daardoor bleven we er in geloven.’’ SSV'65 speelt in de vierde ronde tegen VVGZ.

Lees verder onder de video-tweet.

Bruse Boys-Dongen 2 2-2 (1-1), Dongen wns (3-4): In een bloedstollende strafschoppenserie legde Bruse Boys bij de zesde penalty het loodje. ,,Doodzonde’’, zei Bruse Boys-coach Marco Groeneveld. Tien minuten voor het einde had Sander van ’t Hof de verdiende 2-2 ingekopt. In de allerlaatste minuut miste Rick Jonker nog een droomkans op een beslissing in de reguliere speeltijd. Dennis Hoep had de thuisclub in het eerste bedrijf op voorsprong gezet: 1-0. Nog voor de pauze maakte Ilias Tigarti met een pegel in het dak van het doel gelijk: 1-1. De reservehoofdklasser was voor de pauze ook de bovenliggende partij, hoewel beide teams op de aanval speelden. Tom Kolkert zorgde na een uur, vanuit de as van het veld, voor de 1-2. Marco Groeneveld was trots op het verweer van zijn team. ,,Een open wedstrijd, waarin we voor het eerst in weken weer eens lekker hebben gevoetbald.’’