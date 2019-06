Alleen Goes heeft meegewerkt aan onderzoek van taskforce Zeeland Brabant

VLISSINGEN - Goes heeft als enige Zeeuwse club bezoek gehad van de taskforce Zeeland Brabant, die onderzoek doet naar hoe voetbalverenigingen omgaan met verdachte geldschieters. Hoek wilde niet meewerken aan het onderzoek en Vlissingen is naar eigen zeggen niet benaderd.

De NOS berichtte maandag dat bij zeker vijf Brabantse en Zeeuwse amateurvoetbalclubs vermoedens bestaan dat criminelen voet tussen de deur proberen te krijgen. Dat zou blijken uit het onderzoek van de taskforce naar clubs uitkomend in de tweede divisie, derde divisie en de hoofdklasse.

Goes en Hoek kwamen afgelopen seizoen uit in de derde divisie, Vlissingen in de hoofdklasse. ,,We hebben twee maanden geleden bezoek gehad van Monique Bruinsma’’, aldus Jos Smits, voorzitter van Goes.

Bruinsma is cultuurwetenschapper met ruim vijftien jaar ervaring in criminologisch onderzoek en heeft een onderzoeksbureau. ,,We hebben anderhalf uur gesproken en ze vertelde ons dat er bij ons niks bijzonders was. We krijgen nog feedback, vertelde ze.’’

Hoek is niet ingegaan op het verzoek van de taskforce mee te werken aan het onderzoek. ,,Daar hadden we geen behoefte aan’’, aldus Art van der Staal, die vorige week aftrad als voorzitter van de derdedivisionist. ,,We hebben onze zaakjes op orde, dus waarom zouden we daar tijd insteken? De belastingdienst controleert de boeken regelmatig en daar komen ook nooit gekke dingen uit.’’