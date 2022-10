Alle scheidsrechters willen binnenkort naar Westdorpe

Het enige café in het grensdorp is gesloten op zondag en dus maakt de tap na de monsterscore eindelijk weer overuren. De voetbalclub moest zich acht maanden lang behelpen en telt bij het eerste thuisduel van de drie seniorenelftallen zijn zegeningen. ,,We hebben ons voor de trainingen steeds in de kantine verkleed, na afloop douchen kon niet’’, kijkt trainer Arno Verlinde terug op de periode van herstelwerkzaamheden.