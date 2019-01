Algehele afgelasting amateurvoetbal door winterweer

Ceesay vertrekt naar club van oud-spits van Hoek

23 januari HOEK - Sidy Ceesay is aan zijn laatste maanden als speler van Hoek bezig. De Belgische spits speelt volgend seizoen weer in zijn vaderland, bij Avanti Stekene. Die ploeg komt uit in Derde Amateur en staat onder leiding van trainer Rieno van Oost. De voormalig spits van Hoek, die tussen 2001 en 2003 in twee seizoenen bij de Zeeuws-Vlaamse club goed was voor 34 competitiegoals, begint komende zomer aan zijn zevende seizoen bij Stekene.