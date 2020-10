Ajax bezorgt Hoek een beschamende nederlaag

Hoe groot kan het verval in een week tijd zijn? In Assen was Hoek vorige week op bezoek bij ACV voor rust bijzonder effectief en legde het in de eerste veertig minuten met vier goals de basis voor een 1-4-zege. Tegen Ajax begon de ploeg van Lieven Gevaert opnieuw aardig aan de wedstrijd en kwam het verdiend op voorsprong. Rik Impens benutte voor de tweede week op rij een strafschop, nadat Steve Schalkwijk was gevloerd (1-0).

Diezelfde Schalkwijk liet daarna een grote kans op de 2-0 liggen, door de bal van dichtbij over het doel te koppen. Het kon, achteraf gezien, het breekpunt in de wedstrijd worden genoemd. Het tot dat moment zich op eigen helft terugtrekkende Ajax kroop uit zijn schulp en kwam na 34 minuten langszij. De rechterflank van Hoek lag helemaal open, linksback Lars Middelwijk stoomde op en vond Ricardo Fransberg. De snelle aanvaller tikte van dichtbij de 1-1 binnen.

Vier minuten later was het opnieuw raak voor de Amsterdammers. Alexander Embrechts leverde de bal zomaar in, Sercan Yilmaz profiteerde optimaal met een droge schuiver (1-2). En op slag van rust was Fransberg in een duel Embrechts te slim af. De voorzet viel aan de tweede paal voor de linker van Yilmaz, die de arm van Niels de Pauw raakte. De strafschop werd feilloos benut door Fransberg (1-3).

Forceren

Het handjevol toeschouwers in Hoek – bestuursleden van beide clubs en een aantal vrijwilligers – zag dat de thuisploeg in de tweede helft op zoek ging naar de aansluitingstreffer. Impens was er dichtbij, na een solo van Ruben de Jager, maar de aanvoerder mikte te hoog. Gevaert bracht Steven Smulder en Kyle Doesburg in de ploeg voor de dit keer bleek spelende Giovanni Delannoy en Schalkwijk. Het doelpunt dat de thuisploeg wilde forceren, viel vervolgens aan de andere kant.

De sterke spits Stefan Smal omzeilde de buitenspelval en passeerde Griffin de Vroe (1-4). De doelman moest daarna ook het antwoord schuldig blijven toen Fransberg voor hem opdook en zijn derde van de middag maakte (1-5). In een troosteloze ambiance wist Hoek in de slotfase nog twee keer te scoren. Fabian Wilson tekende met een fraaie treffer voor de 2-5, Doesburg kopte in de slotminuut van dichtbij de 3-5 binnen.

Het was niet meer dan een doekje voor het bloeden voor Hoek, waar trainer Gevaert terug naar de tekentafel kan. Vanaf maandag heeft hij de beschikking over Istvan Bakx, die vanaf het middenveld lijn in het spel van Hoek moet zien te krijgen. Dat kan aanstaande zaterdag al op bij promovendus Sportlust’46. Eén ding is zeker: Hoek moet in de komende weken punten gaan pakken, anders kan al heel snel duidelijk zijn dat de ambitieuze ploeg een kleurloos seizoen gaat draaien.

Hoek-Ajax 3-5 (1-3). 18. Rik Impens 1-0 (strafschop), 34. Ricardo Fransberg 1-1, 38. Sercan Yilmaz 1-2, 45. Ricardo Fransberg 1-3 (strafschop), 71. Stefan Smal 1-4, 75. Ricardo Fransberg 1-5, 84. Fabian Wilson 2-5, 90. Kyle Doesburg 3-5. Scheidsrechter: J. Aafouallah (Eindhoven). Gele kaart: Niels de Pauw, Fabian Wilson, Jonathan Constansia (allen Hoek), Jack van Moerkerk en Timo van Roemburg (beiden Ajax). Aantal toeschouwers: 20.

Hoek: Hoek: Griffin de Vroe; Fabian Wilson, Alexander Embrechts, Niels de Pauw (72. Roycel James), Karim Bannani; Jonathan Constansia, Reguillo Vandepitte, Rik Impens; Ruben de Jager, Steve Schalkwijk (60. Kyle Doesburg) en Giovanni Delannoy (60. Steven Smulder).

Ajax: Axel Weitz; Jake Wollgarten, Glenn van Zoolingen, Dico Koppers (68. Yarimo Janzen), Lars Middelwijk (80. Kenneth Dames); Jack van Moerkerk, Romano de Jonge, Timo van Roemburg; Sercan Yilmaz (65. Tristan Buis), Stefan Smal en Ricardo Fransberg.