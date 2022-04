Afscheid met promotie, dat zou Jordi de Jonghe wel mooi vinden

Hoe hij de eerste maanden van dit seizoen heeft beleefd? Jordi de Jonghe denkt even na en besluit zich enigszins op de vlakte te houden. De man die een tijdlang vooral de bank warm hield, is nu weer eerste doelman en kan zich dus weer uitleven. ,,In het begin van het seizoen heb ik het heel moeilijk gehad. Vooral door de keuzes die gemaakt werden en de uitleg die daarbij werd gegeven’’, vertelt De Jonghe. ,,Als je tweede doelman bent, is de kans op speeltijd heel klein. Dat is het lot van een keeper. Maar ik ben niet iemand die dan de boel gaat lopen verzieken. Zo zit ik niet in elkaar. Ik train drie keer in de week, ik train hard en verzaak niet. Zo kennen de mensen in Hoek me wel, denk ik.’’