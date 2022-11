Afgelastingen in het Zeeuwse zondagvoetbal

DERDE KLASSE B Trainer Marvin Paauwe duikt de kroeg in met tegenstan­ders en bezorgt hen dag later een kater

Voor de in Kapelle woonachtige trainer Marvin Paauwe voelde de late 1-0-zege van zijn ploeg Kruiningen extra lekker. De avond voor de derby had hij nog met veel van de spelers van de tegenstander in de kroeg naar Oranje gekeken.

26 november