Afgelastingen in het Zeeuwse zaterdagvoetbal

Vijftienja­ri­ge Max is de vaste cameraman van Groene Ster: ‘De wedstrijd stond er maar voor de helft op...’

De vijftienjarige Max van der Elburg is één van de sociaalste fans van Groene Ster Vlissingen. Met alles en iedereen in de Baskensburg maakt hij een praatje. Naast dat hij doelman is van de JO17, reist Max het hele land door als cameraman van zijn favoriete club.

18 januari