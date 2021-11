Afgelaste wedstrijden in het Zeeuwse amateurvoetbal

RUDESTATS Gigascores in vierde klasse hebben nog een overtref­fen­de trap

Nee, het is geen record. Zaterdagmiddag om vijf uur landde het eerste appje al: 44 doelpunten in één speelronde, is dat wel eens eerder gebeurd? Dus wel. Het is zelfs nog wel eens gekker geweest. Maar de gigascores zaterdag in de vierde klasse A waren natuurlijk wel bijzonder.

1 november