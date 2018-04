Afgang VC Vlissingen tegen Cluzona: bekertoernooi voorbij na 3-0-verlies

Steve Schalkwijk bleef na rust achter in de kleedkamer van Vlissingen. Zijn vervanger was Ibrahim Eryürük. De wissel had weinig invloed op de veldverhoudingen. Cluzona bleef dreigender dan Vlissingen. Vooral Ruben Maas hield de verdediging van Vlissingen bezig.

In de 66ste minuut leek Cluzona 2-0 te maken, maar hield Van Belzen zijn ploeg andermaal in de wedstrijd. Deze keer stopte hij een inzet van Daniel Dekker. Een kwartier voor tijd was het alsnog raak. Van Belzen reageerde alert bij een dieptepass op Maas, maar leverde de bal in bij Wesley Smits. Die wist daar wel raad mee en schoot de bal in het lege doel (2-0). Jacques Dekker strooide nog meer zout in de Zeeuwse wonden door in de 88ste minuut 3-0 te maken.