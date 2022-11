AEK Athene op winterkamp in Burgh-Haamstede, zaterdag duel met Seraing

Het is de tweede keer dat AEK te gast is in Burgh-Haamstede. In de zomer van 2021 verbleef de club er ook al. AEK werkte maandag de eerste trainingen af en blijft een week. De ploeg verlijft in hotel Ter Duin. AEK Athene speelt zondag een oefenwedstrijd bij FC De Westhoek. Tegenstander is het Belgische Seraing, dat in de hoogste klasse uitkomt. De aanvang van de wedstrijd is 12.00 uur.