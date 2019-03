Adrie Koster staat na 27 jaar weer in bekerfinale

Dennis de Nooijer volgt broer Gérard naar China

27 februari VLISSINGEN – Twee maanden nadat zijn tweelingbroer Gérard in het land aan de slag ging, is ook Dennis de Nooijer naar China vertrokken. De 49-jarige Vlissinger, die eind december werd ontslagen bij derdedivisionist Hoek, is net als zijn broer nu werkzaam bij Dalian Istar H&C Football Club.