Adriaan Nieuwenhuijse is na meer dan 25 jaar nog niet klaar

De oefenmeester heeft er dan in twee periodes in totaal zeven seizoenen opzitten in Zierikzee. Hij kwam lopende het seizoen 2010/2011 binnen bij toen nog Zierikzee. Hij bleef toen vier seizoenen bij de club die in 2011 de fusie met Mevo beklonk tot MZC’11.

Hij promoveerde twee keer met de club, van de vierde naar de tweede klasse, voordat hij in 2015 vertrok. Vijf jaar later keerde hij terug. Vorig seizoen dong hij met de club in de nacompetitie mee naar promotie naar de eerste klasse, maar dat lukte niet.

Momenteel staat MZC’11 zesde in de tweede klasse. Nieuwenhuijse is al meer dan 25 jaar trainer in het Zeeuwse amteurvoetbal. Hij is nog niet klaar, want hij gaat op zoek naar een nieuwe club.

