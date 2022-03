Adri Franke keert als scheidsrechter terug in Zeeuwse voetballerij

Die keuze was overigens niet 1, 2, 3 gemaakt. Afgelopen zomer ging Franke namelijk onder het mes, omdat zijn hartklep was losgeraakt van de hartspier. En die ingreep was broodnodig. ,,Ik heb lange tijd moeten wachten, omdat ik wegens de coronapandemie niet terecht kon in de ziekenhuizen. Ik was er slecht aan toe, want op den duur kon ik niet eens meer van de bank naar de voordeur lopen. Ik heb zo grijs gezien als de straattegels. Toen ik in België geopereerd kon worden, heb ik dat meteen gedaan. Zoals Adri is, riep ik: Over een paar weken sta ik weer op het veld. Maar mijn lijf ging protesteren en uiteindelijk heeft mijn herstel maanden geduurd.’’