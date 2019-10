Achraf Laabich loodst Groene Ster Vlissingen naar stunt tegen koploper

Sylvio Hage is bij Goes al verder dan hij had gedacht

17:22 GOES - Het eerste competitieduel in de derde divisie miste Sylvio Hage (18) dit seizoen vanwege een schorsing. De aanvaller startte in de overige acht officiële wedstrijden die Goes speelde steeds in de basis. ,,Ik had niet verwacht dat ik zoveel zou spelen’’, stelt hij in aanloop naar het treffen met Excelsior’31.