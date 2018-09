Abu Dhabi werd het niet, maar het kriebelt bij Roy Hendriksen

,,We waren vrienden, maar we zagen elkaar heel weinig. Ik speelde bij Veendam en woonde in Franeker, Marinus in Vleuten vlakbij Utrecht. En Marcel Keizer woonde toen nog in Emmen. We hebben samen bij Cambuur gespeeld en altijd contact gehouden.''

,,Met z’n drieën hebben we ook een groepsapp, waarin we dagelijks contact hebben. Ga nou mee golfen, zei Marinus toen, dan hebben we tijd genoeg. Nu doen Marinus en ik dat iedere twee maanden. Dan gaan we ergens in het land golfen. Soms blijven we daar slapen, dan drinken we ’s avonds nog iets. Dat zijn mooie dagen.’’