ABBA-serie levert Hoek nu geen winst op

KNVB BEKER Hoek moet de Zeeuwse eer hoog houden in KNVB-be­ker

22 augustus HOEK - Vier dagen na de overwinning op ADO’20 (3-0) komt Hoek vanavond opnieuw in actie in het toernooi om de KNVB beker. Na de uitschakeling van Goes en VC Vlissingen is de derdedivisionist de enig overgebleven ploeg die de Zeeuwse eer hoog kan houden. De inzet in het duel met Gemert is duidelijk: een plek in het hoofdtoernooi én een startpremie van 10.000 euro.