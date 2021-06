Aardenburg kiest nu voor reserveklasse en wil op termijn terugkeren

Aardenburg meldde na het sluiten van de overschrijvingstermijn dat er geen mutaties waren binnen de eerste selectie. ,,Maar enkele dagen later kreeg dat toch een andere wending, toen bleek dat twee spelers wilden stoppen en ik een bericht kreeg dat er toch eentje naar Sluis was gegaan’’, zegt voorzitter Peter de Vrieze.

Hij nodigde alle belanghebbenden uit voor een bijeenkomst. ,,We vonden dat we een breed gedragen besluit moesten nemen. We moeten elkaar recht in de ogen kunnen blijven kijken. Vooral de stem van de spelersgroep was heel belangrijk.’’

De Vrieze zegt dat voor het eerste elftal volgend seizoen zestien man beschikbaar is. ,,Met hun instelling en mentaliteit is niks mis, maar dat is wel erg weinig. Het gaat bovendien niet alleen om het getalsmatige. Ook het representatieve heeft meegespeeld. Bij die zestien zit bijvoorbeeld een speler die veel last heeft van zijn knie en ook Benedict van de Walle, die 52 wordt. We wilden niet het lachertje van de vierde klasse worden.’’

Het genomen besluit doet veel pijn, maar heeft volgens de voorzitter veel draagkracht. ,,We hebben alle plussen en minnen op tafel gelegd. Je kunt uit je hart denken, maar wat vooral telt is de realiteit. Het was een moeilijk en historisch besluit, maar we konden niet anders.’’

De Vrieze hoopt dat het verblijf bij de reserves van korte duur is. ,,We hebben volgend jaar in samenwerking met Sluis weer een JO19 en zijn daarmee in alle jeugdleeftijden vertegenwoordigd. We werken heel goed samen met Sluis, tellen 160 jeugdleden en zijn positief over de toekomst. Het is onze insteek om binnen een jaar terug te keren, maar we leggen onszelf geen druk op dat dat per se moet.’’