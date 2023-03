Aangever Nieuwkoop en Union komen drie keer op voorsprong in Berlijn, maar winnen niet

De Union-derby, zoals het treffen tussen de Duisters en de Belgen ook wel wordt genoemd, was halverwege al in evenwicht. Na 45 minuten stond het 1-1. De bezoekers uit Brussel hadden de score in de 28ste minuut geopend, maar kort voor de pauze maakte de gastheer uit Berlijn gelijk.

Zo kan de Union-derby in de knock out-fase van de Europa League nog alle kanten op. Over een week is de terugwedstrijd in Brussel. Het is overigens niet de eerste keer dit seizoen dat beide Unions elkaar treffen. In de groepsfase zaten de ploegen al bij elkaar in de poule. Beide teams wonnen toen hun uitwedstrijd met 0-1, maar Union Sint-Gillis werd groepswinnaar. Union Berlin moest als nummer twee de tussenronde in en schakelde daarin Ajax uit.