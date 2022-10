62-jarige doelman na optreden in eredivisie: ‘Dit smaakt naar meer’

Dat is nogal wat, op je 62ste in de eredivisie spelen. Wanneer wist je dat je aan de bak moest?

,,In de loop van de week wist ik natuurlijk al dat de kans aanwezig was dat ik moest gaan keepen. Drie van onze keepers zijn namelijk geblesseerd, terwijl de vierde vorige week een rode kaart pakte. Uiteraard was ik bereid om in het doel te staan, maar alleen als er niemand anders gevonden kon worden. Uiteindelijk is er nog een extra keeper gevonden en besloten we op basis van de warming-up te beslissen wie op doel zou staan. Uiteindelijk wist ik daardoor pas een seconde voor de wedstrijd dat ik zou gaan keepen.”