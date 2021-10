5 duels om dit weekend naar uit te kijken in het Zeeuwse voetbal

VLISSINGEN - Hoewel de vaandeldragers Hoek en Goes én de vierde klassen op zaterdag een vrij weekeinde hebben, staan er nog de nodige interessante krachtmetingen gepland in het Zeeuwse amateurvoetbal. Welke 5 duels moet je dit weekeinde zeker in de gaten houden? Over nieuwe en oude derby's, revanchegevoelens en een Thools trauma.

Luctor Heinkenszand- Patrijzen

Een derby met een lange geschiedenis, maar toch ook niet. Wedstrijden tussen Luctor (later Luctor’88) en Patrijzen (Heinkenszand versus ‘s-Heerenhoek) werden vooral in de vorige eeuw op het scherp van de snede uitgevochten. Sinds de fusie met Heinkenszand en beider overstap naar het zaterdagvoetbal moet de derby een nieuwe historie opbouwen. Vier keer speelden de rivalen de derby inmiddels als zaterdagclub: Luctor Heinkenszand won twee keer en twee keer eindigde het duel in een gelijkspel, Patrijzen won nog niet. Detail: de trainers van beide clubs speelden bij Kloetinge enkele jaren samen in de verdediging.

Terneuzen-Philippine

Voor de vierde keer op rij spelen Terneuzen en Philippine hun onderlinge derby op zaterdagavond. De voorgaande drie keren won Terneuzen. Twee seizoenen was Nick Claassen de gevierde man met twee goals, het seizoen daarvoor scoorde Jasper van Asten telkens voor Terneuzen in de overwinningen op zijn oude club (2-0 en 0-4). Terneuzen staat vierde in de derde klasse en Philippine achtste. In de PZC van vandaag laten de Terneuzense middenvelders Devano Riemens en Dion Schoonakker hun licht over de derby en zichzelf schijnen.

MZC’11-Bruse Boys

Over de derby van Schouwen-Duiveland wordt op het eiland al weken gesproken. Zeker nu MZC’11 ongeslagen koploper in de tweede klasse is, heeft de derby aan belangstelling gewonnen. Vijf keer eerder werd het in de tweede klasse gespeeld. De eerste vier keren won telkens de bezoekende ploeg (met een 1-7-zege van Bruse Boys in Zierikzee als opvallendste uitslag’, maar twee seizoenen geleden brak MZC’11 met die trend. Door goals van Rody Vermue en Kyle van Tiggelhoven won MZC’11 toen op het eigen kunstgras. Daar staat het zaterdag weer te gebeuren.

Arnemuiden-FC Axel

Op het eerste gezicht misschien niet de meest opvallende wedstrijd, maar vanuit historisch perspectief wel degelijk opvallend. Arnemuiden en de voorloper van FC Axel, AZVV, waren immers jarenlang het Hoek en Kloetinge van het Zeeuwse zaterdagvoetbal. Het waren de eerste twee Zeeuwse clubs die het hoogste niveau haalden. En vooral Arnemuiden hield het daar lang vol en werd gevreesd door elke tegenstander. Nu heeft het onderlinge duel zijn glans verloren, maar als de nummers 12 en 13 in de tweede klasse staat de wedstrijd nu wel bol van ouderwetse spanning en belang.

Tholense Boys-WHS

De verrassende koploper WHS gaat op bezoek bij één van de titelfavorieten Tholense Boys. Is dit dan het moment dat WHS het Thoolse trauma van zich afschudt? De laatste elf onderlinge duels kwam WHS niet tot winst. Oké, het kwam er zes keer af met een gelijkspel, maar de overige vijf duels werden verloren. Vooral de laatste was spraakmakend: in januari 2020 werd het 2-0 voor Tholense Boys, inclusief een eigen doelpunt van WHS, een gemiste strafschop van WHS en twee rode kaarten voor Tholense Boys. Dat zijn ze nog niet vergeten in Sint-Annaland.

