5 dingen die je moet weten voor de finale van Goes

RUDESTATSGOES - Goes kan zondag geschiedenis schrijven. De ploeg kan als eerste Zeeuwse zondagclub de derde divisie bereiken. De heenwedstrijd tegen Be Quick 1887 werd donderdag met 2-2 afgesloten. Wat moet je weten voor de finale in Groningen?

Weetje 1

In 2010 baarde Bennie Langeraert, toen voorzitter van Hoek, opzien door naar de verre uitwedstrijd naar HHC Hardenberg met de helikopter te verteren. Een aantal sponsors van Goes reist zondag met het vliegtuig van Midden-Zeeland naar Groningen. Ze landen niet net als Langeraert op de middenstip.

Weetje 2

De statistieken geven Goes ietsje minder dan 50 procent kans om de derde divisie te halen. Negentien keer eindigde het eerste duel van een Zeeuwse nacompetitie-dubbel in 2-2. Negen keer ging de eerste thuisploeg (Goes dus) met de eer strijken, tien keer de ploeg die als eerste uit speelde. Grofweg fifty-fifty dus.

Weetje 3

Goes is inmiddels al twaalf officiële wedstrijden op rij ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van twee maanden geleden, toen de ploeg in Malden met 5-2 verloor van Juliana’31. Sindsdien won de ploeg van trainer Rogier Veenstra negen keer en speelde het drie keer gelijk.

Weetje 4

Donderdag kwam een reuze-aardige streak ten einde. Goes was de voorgaande vijf wedstrijden telkens met exact dezelfde elf spelers gestart. De blessures van Remon de Vlieger en Francis Kabwe Manengela voorkwamen een zesde wedstrijd. Rick de Punder en Yannick van de Woestijne losten hen af in de basiself.

Weetje 5

Goes vertrekt zondag om kwart voor 8 in de ochtend naar Groningen. Voor de voetbalsters van IJzendijke was het de afgelopen twee seizoenen bijna vaste prik. Een paar keer naar Friesland, maar ook naar Groningen. In 2016 promoveerde de ploeg in Groningen zelfs naar de hoofdklasse, tegen Oranje Nassau. Daaraan kan Goes een voorbeeld nemen.

