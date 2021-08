5 cijfers over de landelijke aftrap Goes-Sportlust’46

Terug in de tijd met Istvan Bakx: ‘Als ik de bal had moest ik er iets goeds mee doen’

1 augustus MIDDELBURG - In de zomerrubriek van 2021 nemen Zeeuwse sporters ons aan de hand van een oude teamfoto mee terug in de tijd. In de derde aflevering is het woord aan voetballer Istvan Bakx. De inmiddels 35-jarige Bakx kent een behoorlijk kleurrijke voetbalcarrière. Het begon allemaal in de jeugd van het inmiddels ter ziele gegane Zeeland Sport in Vlissingen. In de D1 werd hij gescout door Feyenoord en verkaste hij naar de jeugdopleiding in Rotterdam. Later zou hij nog voor een tiental profclubs in Nederland, België en Zuid-Afrika spelen. Bakx kreeg de bijnaam ‘google-spits’, nadat coach Hein Vanhaezebrouck hem via zoekmachine Google met de zoekopdracht ‘linkeraanvaller’ had gevonden en naar Kortijk gehaald. Inmiddels is hij neergestreken bij Hoek en actief als trainer bij JVOZ.