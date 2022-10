30.000 euro prijzengeld voor winnaar Hoek-Heerenveen (en nog 9 dingen die je moeten weten voor het bekerduel van dinsdagavond)

Bekerstunts

Volgens de Toto is de kans dat Hoek wint niet zo groot (voor elke ingezette euro krijg je er 26 voor terug), maar SC Heerenveen is in de beker al eens gesneuveld tegen amateurs. In 1990 voor het laatst. Geldrop verraste de eredivisionist toen met 3-2. Dat was de derde keer dat Heerenveen zich verslikte tegen een amateurclub. Eerder deed het dat al tegen IJsselmeervogels (1978) en RCH (1985, na een replay).