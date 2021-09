100 Zeeuwse wedstrijden in de beker: van Verstelle tot Van Vossen

Midvoor van Goes joeg profs schrik aan in allereer­ste Zeeuwse bekerduel ooit

28 augustus GOES - Hoek en Goes beginnen zaterdag aan hun avontuur in de KNVB beker voor profteams. Hoek heeft de naam van Zeeuwse cupfighter, maar Goes was de eerste Zeeuwse club in de profbeker. Dat was op 1 januari 1958, met een hoofdrol voor een spijkerharde midvoor uit Wolphaartsdijk.