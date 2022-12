10 feiten over het Zeeuwse voetbaljaar 2022: van Lucky Levi tot Rick on fire

Lucky Levi

Als Levi Mombarg scoorde, dan was een driepunter dit jaar gegarandeerd voor zijn ploeg. Vóór de zomerbreak scoorde hij in 7 wedstrijden voor Oostkapelle/Domburg (dat nu SVOD’22 heet) en na de zomer was hij in 6 wedstrijden trefzeker voor FC Dauwendaele. Deze 13 duels stonden met zijn goals garant voor 13 overwinningen. Zijn ploeggenoot in Oostkapelle, Sjoerd Verhulst, kwam dicht in zijn buurt. De 11 duels waarin hij scoorde, werden ook allemaal gewonnen.