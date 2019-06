Zoveel kost het om Oranje live te zien in de finale

Het probleem zit 'm niet zozeer in kaartjes voor de wedstrijd. Exorbitante bedragen betalen via marktplaatsen overal ter wereld is niet nodig: Oranjefans die nu last minute beslissen om de finale tegen Portugal in het Estádio do Dragão in Porto bij te wonen, kunnen nog zonder moeite via het officiële ticketkanaal van de UEFA een kaartje bemachtigen. Voor 50 euro ben je binnen, voor 150 euro zit je aan de lange kanten van het veld. ,,Via ons zijn vierduizend kaarten verkocht”, weet Monique Kessels van de KNVB. ,,Na de wedstrijd van gisteren zijn er weer tickets via de UEFA beschikbaar gekomen van Engelse supporters die hun finaleplaatsen teruggeven.”

Ook een slaapplek is niet heel lastig te vinden. Volgens huizenverhuurder Airbnb was vrijdag aan het begin van de middag 76 procent van de accommodaties geboekt voor de nacht van zondag op maandag. Op Booking.com gaat het harder: al 97 procent is bezet. Prijzen lopen op van een kleine drie tientjes voor een bed in een slaapzaal van een hostel tot zo’n driehonderd euro per persoon in een luxe hotel.

Maar de grootste greep in de portemonnee is het vliegticket. Een snelle blik op vergelijkingssites leert dat wie zaterdag van Amsterdam naar Porto vliegt en maandag weer teruggaat, 727 euro kwijt is. De maandagvluchten vanuit Porto lijken allemaal al uitverkocht - genoemde prijs is voor een vlucht met een overstap op Lissabon. Supporters die een extra vrije dag willen opofferen, kunnen dinsdag wel vanuit de noordelijke Portugese stad terugvliegen voor een kleine 600 euro retour.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De Oranjeparade gisteren in Portugal. © BSR Agency

Lyrisch

Wat Theo Pouw van Supportersclub Oranje betreft is het allemaal de moeite waard. Hij verwacht een oranje zee van zo'n tienduizend landgenoten in Porto. ,,Ik ben normaal gesproken best kritisch, maar na de wedstrijd van gisteravond ben ik echt lyrisch over de Nations League. Wat een spektakel. Luister, zondag pakken we de winst en dat is een historisch moment, als eerste land dat deze prijs op zijn naam schrijft. Daar moet je bij zijn.”