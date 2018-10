Zo’n 450 uur per jaar brengt Egbert Jan door op stations

Egbert JanZo’n 450 uur per jaar brengt Egbert Jan door op stations, in treinen en bussen. Hij ziet er verlegen wrikkende mensen en haalt zelf ook rare manoeuvres uit.

In de trein staat een vrouw met een grijs knotje op om zich naar de uitgang te haasten. Een hengsel van haar tas heeft zich rond een leuning gevlijd, als een hoepel om een piketpaal. De ruk waarmee het knotje tot stilstand komt is heftig. Wild kijkt ze om zich heen: ben ik belachelijk?



Ongeveer 450 uur per jaar breng ik door op stations en in treinen en bussen. Dan kun je niet de hele tijd filosoferen over de nakende energietransitie of de toekomst van de homo sapiens. Ik ben de vrouw met het grijze knotje dankbaar.



Een man met afzakkende broek laat z’n Hema-worst uit het zakje glippen; met een pets belandt hij (de worst) op de tegels van de stationshal. De man aarzelt: oprapen? Doorlopen? De worst blijft liggen, eenzaam en verlaten.

Quote Hoekig stort ik ter aarde, tot een potpourri van benen, tas en armen Egbert Jan Riethof

Een vrouw met een mal hoedje wil inchecken bij een poortje, maar de machine weigert. ,,Sakkerloot’’, zegt ze. Dat woord is van heel ver voor die poortjes werden uitgevonden.



Bij een ingang van een intercity raken een man met een Harry Potter-bril en een jonge vrouw met een onhandige boezem met hun rugtassen stevig aan elkaar verkleefd. Verlegen wrikken ze de klittenbanden los, vreemden voor elkaar, intiem verstrengeld.



Ik heb liever dat alleen anderen gênante dingen overkomen, een illusie. De trein stopt met een schok terwijl ik net zonder houvast een trapje af wankel. Hoekig stort ik ter aarde, tot een potpourri van benen, tas en armen. Twee jongens schieten toe, een jonge vrouw houdt haar lachen niet in.



Niet alles is grappig.

Quote Als ik aankom gaat het slachtof­fer al schuil achter een haag van lijven Egbert Jan Riethof