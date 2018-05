Zo bezoeken de Ambassadeurs van de Vrijheid vijf festivals in één dag

Bevrijdingsheli'sVan Amsterdam naar Haarlem, van Haarlem naar Roermond en door naar Den Bosch. En dat in minder dan negen uur. De Amsterdamse band My Baby doet het vandaag, net als Ronnie Flex en dj Fedde le Grand, die zelfs vijf bevrijdingsfestivals bezoeken. Een helikopter van de luchtmacht vliegt ze van festival naar festival. En daar kan niet iedereen even goed tegen.

,,Hoe gaat die massagestoel aan?”, klinkt het lachend vanuit de cockpit door alle koptelefoons in de Cougar Transporter AS532U2 van de Koninklijke luchtmacht, terwijl de helikopter net de Brabantse grens over gaat. ,,Gooi er maar een euro in!’ wordt er droog gereageerd. ,,Dan doet-ie het wel.” De sfeer in de defensie-heli, die ook dit jaar weer wordt ingezet om de Ambassadeurs naar de verschillende bevrijdingsfestivals in het hele land te vervoeren, is in ieder geval goed. Ook de drie bandleden Cato van Dijck, Joost van Dijck en Daniel Johnston van My Baby hebben het gezellig. Ze vinden het helikoptervliegen op deze zonovergoten dag ‘heel gaaf’.

En dat mag ook wel, want door de strakblauwe lucht is het uitzicht over Nederland vanuit de helikopter vaak adembenemend mooi. Maar, mooi of niet, als je misselijk bent, dan gaat dat niet zomaar over. Zangeres Cato had er nogal last van en besloot daarom tijdens de derde vlucht maar voorin te gaan zitten, tussen de piloten in. Voordat ze instapt, waarschuwt een van de vliegers nog wel even dat ze voorzichtig moet instappen. ,,Voor je het weet zit je met je hoofd tegen allerlei knopjes aan. Maar geen zorgen hoor, dat is meer zonde van je hoofd, dan van de knopjes." Daarna volgt een korte veiligheidsinstructie voor de overige passagiers. ,,Alles wat je buiten de helikopter houdt, ben je kwijt. Binnenboord houden dus. ”

Volledig scherm MY BABY © Cobine Van Der Louw

Bewustzijn

Het vliegen vinden drie drie bandleden bijzonder, maar dat geldt ook voor hun rol als ambassadeurs van de Vrijheid, vinden ze. ,,Het is toch wel een boodschap die je verkondigt”, vertelt Cato na afloop van hun tweede optreden op Bevrijdingspop in Haarlem. Ze heeft net haar schoenen weer aan, want optreden doet ze op haar blote voeten. ,,Gisteren hebben we stilgestaan, maar vandaag mag er gedanst worden. Dat heb ik geprobeerd over te brengen. Ik heb echt geschreeuwd.” Ze wil daarnaast bewustzijn creëren. ,,We leven in een tijd waar schietende wereldleiders de vrede niet meer zo vanzelfsprekend maken. Vergeet dat niet”, roept ze een paar uur later in de microfoon op de markt in Roermond.

Volledig scherm Het uitzicht vanuit een van de helikopters © ADR

Misselijk

Volledig scherm Een van de bemanningsleden kijkt uit over Nederland. © ADR My baby doet dit jaar vier locaties aan. Amsterdam, Haarlem, Roermond en Den Bosch. Eentje minder dan collega-ambassadeurs Ronnie Flex en Fedde le Grand. ,,Zwaar vinden ze het dan ook niet. ,,Dit is toch héél gaaf”, vindt Joost van Dijck, de broer van Cato en drummer van de band. Tot vanmorgen had hij nog nooit in een helikopter gezeten. Een dag vol met indrukken dus. Veel foto’s en filmpjes op instagram en social media zijn het resultaat. Joost heeft, in tegenstelling tot zijn jongere zus, minder last van misselijkheid tijdens de drie kwartier durende vlucht van Haarlem naar Roermond. Hij hangt in de riemen naar voren, om zo veel mogelijk te kunnen zien uit de open deuren van de helikopter. Zijn Nieuw-Zeelandse bandgenoot Daniel, die zich overigens prima kan redden in het Nederlands, is er rustiger onder. Een heel ander beeld trouwens in een van de andere helikopters, waar Ronnie Flex, ietwat nerveus, al snel tot de conclusie kwam dat deze manier van transporteren niks voor hem is.

Luchtmacht

De angst van Ronnie is bij de luchtmacht logischerwijs ver te zoeken. Wat wel overheerst, is dat het ook voor hen een bijzondere dag is. Het is dit jaar niet voor het eerst dat defensie zorgt voor vervoer van de Ambassadeurs. ‘Ook zo vliegt de luchtmacht voor vrijheid’, aldus de krijgsmacht. De dag wijkt wel nogal af van de gewoonlijke werkdagen van de zes bemanningsleden van de helikopter van My Baby. Er wordt dan ook niet geschroomd om alles vast te leggen. Terwijl de mannen in Haarlem aan de zijkant van het podium wachten tot My Baby weer klaar is met het optreden, wordt er uitgebreid gefilmd en worden er foto’s gemaakt van de ruim 30.000 man publiek op het grasveld voor hen. ,,Nogal indrukwekkend." Daarnaast worden ze veel aangeklampt door omstanders. Feit is: het zijn wel voornamelijk vrouwen die met onze krijgsmacht op de foto willen.

Volledig scherm Rapper Ronnie Flex, band My Baby en dj Fedde le Grand als Ambassadeurs van de Vrijheid. © ANP

Dug-out ten onder

Dat niet altijd álles bij de luchtmacht loopt zoals het moet, blijkt tijdens de landing op de middenstip van een plaatselijke voetbalclub in Roermond. De kracht van de helikopter is zó groot dat een van de bakstenen dug-outs op het veld half wordt weggeblazen. De stenen liggen meters verder op het veld. De mannen zien het, en gaan meteen kijken. Naast een klein beetje schuldgevoel vinden ze het voorval vooral érg amusant. En: ,,We hebben ze eigenlijk een dienst bewezen. Beter dat hij nu instort, dan als er allemaal kleine voetballertjes onder staan te schuilen bij een flinke hoosbui. Want dat had-ie denk ik ook niet gehouden."